Иглесиас и Курникова наперебой публикуют видео с подросшими детьми

Звездная пара провела выходные вместе с малышами на роскошной яхте.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями двойняшек Николаса и Люси год назад. В одном из своих недавних интервью популярный певец отмечал, что в последнее время подумывает об уходе со сцены, поскольку мечтает посвятить все свое время заботе о малышах. Пока артист продолжает свою гастрольную деятельность, но иногда ему все же удается отдохнуть вместе с возлюбленной и детьми.

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Недавно Энрике вновь провел выходные с Анной и близнецами, обрадованная долгожданным совместным отпуском пара наперебой начала публиковать в соцсети ролики с подросшими наследниками. Певец показал ввидео, на котором он играет с задорно смеющейся дочкой на дрейфующей в океане роскошной яхте, а на страничке его избранницы появились кадры, где она исполняет зажигательный танец в каюте той же яхты с сыном на руках. При этом в попавшем на видео зеркале отражается счастливый отец.

Поклонники звездной пары отметили, что Люси и Николас растут очень быстро. Кажется, малыши родились только вчера, но, оказывается, у них уже появились первые зубки.

«Вы такие классные», «Красивый папочка маленькой девочки», «Как она хороша со своей милой улыбкой и первыми зубами! Она выглядит счастливой с отцом», «Люблю видео ваших детей. Они такие милые и очень быстро растут», «Глаза радуются, как приятно видеть вас счастливой мамой», «Счастливого Рождества вам и вашей семье», – пишут комментаторы в блогах Курниковой и Иглесиаса.