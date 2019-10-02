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Во время работы с Фадеевым Наргиз истосковалась по истинному созиданию

В этом певица призналась поклонникам перед началом октябрьского тура.

Во время работы с Фадеевым Наргиз истосковалась по истинному созиданию
Наргиз сочинила для поклонников новые песни, взамен запрещенных к исполнению. Фото: globallookpress.com

У певицы Наргиз возобновился тур по городам после скандала с продюсером Максимом Фадеевым. 3 октября артистка даст концерт в Кирове, 5 числа — в Вологде, 8-го — в Перми и так далее. Напомним, звезда подготовила для поклонников совершенно новую программу, в которой не будет песен авторства известного композитора. На это у нее было чуть больше месяца, но, по заявлению Наргиз, она справилась и приготовила для зрителей нечто невероятное.

«Мы до сих пор в процессе становления, но это доставляет мне и моей команде огромное удовольствие. Уж очень сильно мы истосковались по истинному созиданию, а также по свободе фантазий и новых идей», — написала певица в Instagram.

Она также призналась, что такая спешная подготовка новой программы стала для нее и ее музыкантов настоящим испытанием, и выразила надежду, что новые песни понравятся слушателям. Добавим, что в одном из интервью Наргиз подробно рассказала, из-за чего поссорилась с Фадеевым. Гастрольный график и работа над пиаром артистки вызывали у нее претензии, которые известный продюсер терпеть не стал.

Пойдете на новую программу Наргиз?

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Во время работы с Фадеевым Наргиз истосковалась по истинному созиданию
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