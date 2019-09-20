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После скандального расставания с Фадеевым Наргиз представила первую песню

Певица записывает самостоятельный альбом.

После скандального расставания с Фадеевым Наргиз представила первую песню
Наргиз радуется долгожданной свободе от продюсера. Фото: globallookpress.com

Певица Наргиз представила поклонникам отрывок песни из нового альбома, который она обещала написать после скандала с Максимом Фадеевым. Напомним, в августе известный продюсер неожиданно запретил артистке исполнять свои песни, в результате чего в репертуаре Наргиз Закировой образовался серьезный пробел. Но она заявила, что быстро закроет его новыми песнями собственного сочинения и в октябре продолжит тур по городам.

Итак, это первая ласточка грядущего альбома певицы. Трек называется «Мама», и он, очевидно, напрямую связан с прошедшими событиями.

«Я снова, мама, рок-звезда! И снова я свободная», — поет Наргиз в опубликованном отрывке.

«Я с трепетом делюсь с вами этой радостью. Это начало совершенно новой главы моей необыкновенно увлекательной жизни», — написала певица в Instagram, отметив, что этот момент является для нее очень волнительным.

Полной версией новой песни 47-летняя артистка обещала поделиться позже. Напомним, ранее она рассказывала, что работа на продюсерский центр Максима Фадеева была для нее подобна рабству.

А вы пойдете на ближайший концерт Наргиз в вашем городе?

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НаргизНаргиз ЗакироваНаргиз и Фадеевновая песняпоиск свободы
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После скандального расставания с Фадеевым Наргиз представила первую песню
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