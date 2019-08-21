Наргиз написала новые песни взамен запрещенных к исполнению Фадеевым

Певица Наргиз выложила график своего гастрольного тура на октябрь-декабрь 2019 года. Следом за этим от поклонников ей поступило множество вопросов о том, что же она будет исполнять на этих концертах. Ведь в начале августа стало известно, что ее продюсер Максим Фадеев запретил артистке петь его песни. Как оказалось, у Наргиз Закировой хватило собственного материала, чтобы закрыть образовавшиеся «дыры» и треклисте.

«Песни, автором которых является Фадеев, всем вам известные как «Ты моя нежность» и все песни, входящие в альбом «Шум сердца», мне исполнять запрещено правообладателем. Соответственно, в новой программе, этих песен вы не услышите», — рассказала певица своим поклонникам в Instagram.

Наргиз отметила, что сейчас записывает новый альбом, песни из которого войдут в ее программу. Одну из них артистка представит уже в конце августа.

Напомним, что из-за неожиданного разрыва деловых отношений между Закировой и Фадеевым был сорван концерт в Ростове-на-Дону. Организаторам пришлось возвращать билеты.

А вы пойдете на концерты Наргиз с новой программой?