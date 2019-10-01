Асмус подчеркнула фигуру юбкой лимонного цвета с завышенной талией

Актриса призналась, что любит лаконичный стиль, как у Равшаны Курковой и Паулины Андреевой.

Кристина Асмус состоит в браке с Гариком Харламовым и воспитывает дочку Анастасию. При этом актриса успевает совмещать карьеру и материнство. В отличие от многих звезд, девушка старается быть открытой и часто рассказывает поклонникам разные факты о себе. Ранее она призналась, что контролирует свое питание и может голодать, так как если перестанет себя ограничивать, то вскоре догонит по размерам мужа.

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31-летняя Кристина обладает стройной фигурой, поэтому может позволить себе любые образы. На светских мероприятиях она чаще всего появляется в костюмах или платьях, а в обычной жизни любит носить шорты с майкой. На новом фото актриса предстала в белой майке, которую дополнила длинной облегающей юбкой лимонного цвета с завышенной талией. Также Асмус к образу добавила остроносые балетки коричневого цвета и сумку-ведро в сетку.

Девушка призналась, что ей не нравятся наряды с блестками, брендовыми логотипами, обувь на шпильке или танкетке, наращенные волосы и ресницы, а также яркий блонд.

«И терпеть не могу когда кичатся — я такая в бизнес-классяу и т. д. Я за меру! Во всём. И за утончённость. Мне очень нравится стиль Паулины Андреевой, Равшаны Курковой и Наташи Османн», — пояснила Кристина.

Поклонники отметили, что им нравится стиль звезды. Правда некоторые вспомнили, что недавно во время отпуска Асмус загорала в купальнике и шлепках GUCCI. «Куколка какая», «Кристина. Обожаю ваш стиль! Всегда изысканные наряды, которые подчеркивают вашу идеальную фигуру», «Сама нежнятина», «Прям маленькая девочка», — прокомментировали пост подписчики.

А вам нравится стиль Асмус?