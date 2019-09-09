КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Хилькевич нашла способ, как предотвратить старение кожи

Актриса узнала, что свет, который исходит от телефонов и планшетов, негативно влияет на кожу.

Хилькевич нашла способ, как предотвратить старение кожи
Анна Хилькевич. фото: globallookpress.com

Анна Хилькевич в свои 32 года выглядит моложе многих ровесниц. Более того, год назад она стала мамой во второй раз, но смогла быстро прийти в форму. Девушка обладает стройной фигурой, что недавно продемонстрировала во время отпуска. Несмотря на то, что воспитание двоих наследниц и карьера отнимают у актрисы много времени, она следит за собой и всегда выглядит ухоженно.

Как известно, Анна владеет собственной студией маникюра. Она регулярно ухаживает за ногтями. Также не оставляет девушка без внимания и свою кожу. Недавно она выяснила, что смартфоны негативно влияют на лицо. По ее словам, это уже научно доказано.

«Синий свет, исходящий от экрана не только избавляет от прыщей, но ещё и заставляет кожу стареть, поэтому совет: защищать кожу как минимум кремом с SPF, а ещё лучше с защитой от HEV-излучения! А ещё в телефонах можно поменять свет на желтый (night shift), тогда урона будет меньше, но это не точно», — рассказала Хилькевич.

Она призвала своих подписчиков последовать ее примеру. Одни поклонники прислушались к актрисе, а другие отметили, что старения в любом случае не избежать. «Бред какой-то. Купите кнопочный телефон для того, чтоб звонить тогда», «Мы так-то каждую секунду стареем. Хоть с экраном, хоть без», «Анюта, не морочь и не заморачивай голову. У тебя всё очень хорошо, так пусть оно будет продолжаться», «Я уже давно так делаю», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, на днях Анна обновила цвет волос. Она уже давно ходит к одному и тому же мастеру, которому доверяет свои локоны. Девушка предпочитает, чтобы ее волосы имели натуральный светлый оттенок.

А вы что делаете, чтобы предотвратить старение кожи?

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Анна Хилькевичкрасота и здоровьероссийские актрисы

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Хилькевич нашла способ, как предотвратить старение кожи
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