Батрутдинов считает Харламова «человеком постоянных отношений»

41-летний резидент Comedy Club в эксклюзивном интервью Teleprogramma.pro заговорил о своем близком друге — Гарике Харламове. Еще в 2013 году шоумен женился на актрисе из сериала «Интерны» Кристине Асмус. Спустя год, у пары родился первенец — дочка Анастасия. Тимур Батрутдинов не только общается с Харламовым по работе, участвуя в одних юмористических этюдах, но и часто видится с Гариком вне сценических миниатюр — в домашней обстановке. Асмус вместе с возлюбленным даже попросила Тимура стать крестным отцом их дочери.

Своего друга Батрутдинов считает семьянином, уверяя, что Гарик вряд ли бы чувствовал себя комфортно, пребывая в свободных отношениях. Именно Харламов, по словам шоумена, пытается убедить его построить настоящую семью с какой-нибудь подходящей девушкой, отказавшись от мимолетных увлечений и бессмысленных романов.