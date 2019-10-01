Джигурда сравнил свою грядущую свадьбу с бракосочетанием Собчак

Актер признался, что ему по душе то, что устроила светская львица.

Эпатажный актер Никита Джигурда раскрыл некоторые подробности предстоящей свадьбы. Напомним, он во второй раз женится на своей возлюбленной — фигуристке Марине Анисиной (у пары двое детей). В 2016 году супруги развелись, но позже снова сошлись и жили вместе, воспитывая наследников.

Все это время артист вел большую судебную тяжбу за огромное наследство своей подруги Людмилы Браташ. И сейчас, когда суд практически встал на его сторону, мужчина снова подарил супруге кольцо, и они запланировали свадьбу на 23 февраля (тот же день венчания, что и в их первом браке).

В интервью сайту Teleprogramma.pro Джигурда рассказал, почему вопрос второй свадьбы откладывался так долго.

«Меня три года «мочили» безбожно, обвиняя во всех тяжких грехах. Я развод мог отменить, но не отменил только потому, что не хотел, чтобы грязь, которую на меня выливали, касалась моей любимой женщины», — заявил он, имея в виду то, что ему пытались приписать интерес в смерти Браташ.

Джигурда поведал, что умершая бизнесвумен относилась к его с Анисиной детям — своим крестникам, — как к родным, так как своих наследников у нее не было. Поэтому завещание на его семью не могло быть сфабрикованным. И теперь, когда суд закончится, а произойти это должно в конце года, он спокойно сыграет вторую свадьбу со своей супругой. Для церемонии актеру и фигуристке предоставят замок в Шотландии.

«Торжество будет закрытое, не как у Собчак. Хотя мне, как режиссеру и креативщику, нравится то, что сделала Ксюша», — признался Джигурда.

Он вспомнил, что в свое время тоже согласился на венчание, потому что был уверен, что Анисина — действительно женщина, посланная ему судьбой. Первая свадьба прошла достаточно помпезно, чествовать молодых приезжали байкеры, но во второй раз всё пройдет в закрытом формате, без прессы. Хотя какие-то кусочки с торжества супруги, конечно, покажут широкой публике.