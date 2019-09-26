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Собчак рассказала, почему шила подвенечное платье на заказ

Спутница Константина Богомолова долго выбирала подходящую модель.

Собчак рассказала, почему шила подвенечное платье на заказ
https://www.instagram.com/xenia_sobchak/

Журналистка вот уже несколько недель пребывает в статусе замужней женщины. Ксения подшучивает, что не готовит по утрам омлет, а заказывает его в кафе, к тому же она занята строительством и обустройством их с Константином семейного гнездышка.

А еще она продолжает делиться подробностями свадьбы, которую еще и так не скоро забудут. Так, телеведущая призналась, что наряд для венчания шила на заказ.

«Мы долго рассматривали варианты, выбирали, изучали кто работает на этом деликатном рынке и приняли решение шить платье с Аленой Дёминой, владелицей собственного бренда», — поделилась Собчак.

Журналистка долго думала о фасоне, в итоге остановилась на стиле позднего средневековья и роскошном викторианском силуэте.

Напомним, Собчак и Богомолов сыграли свадьбу в пятницу 13-го. Молодожены приехали в Грибоедовский ЗАГС Москвы на катафалке, а затем закатили банкет в музее Москвы, куда позвали 300 друзей. Подвенечное платье стало не единственным — невеста сменила за вечер несколько.

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Ксения Собчак
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Собчак рассказала, почему шила подвенечное платье на заказ
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