2-летний сын Собчак собрал для мамы осенний букет

В ноябре сыну Ксении Собчак и Максима Виторгана — Платону — исполнится три годика. Телеведущая не скрывает, что с появлением в ее жизни ребенка, она стала по другому относится к матерям и их маленьким детям. Правда пока, по словам возлюбленной Константина Богомолова, она готова нянчиться только с мальками. Знаменитость не раз подозревали во второй беременности, однако сама Ксения никак не реагировала на подобные слухи. После расставания с Виторганом дочери Людмилы Нарусовой удалось сохранить дружеские отношения с экс-супругом, кроме того, Ксения общается и с теперь уже бывшим тестем — Эммануилом Гедеоновичем.

больше по теме Собчак рассказала, почему шила подвенечное платье на заказ Спутница Константина Богомолова долго выбирала подходящую модель.

Как и олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, телеведущая захотела, чтобы ее ребенок стал изучать иностранный язык. Напомним, что 5-летняя Надежда Пескова осваивает: французский, китайский и английский. 2-летний Платон учит пока только китайский, а занятия в связи с юным возрастом ученика проходят больше в игровой форме.

На личной страничке в Instagram Ксения Собчак опубликовала свежее фото с сыном, показав, какой осенний букет собрал для нее наследник.

«Букет от любимого мужчины», — отметила телеведущая, которая нашла время на то, чтобы провести уикенд в компании Платона.

Ранее стало известно о том, что Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова.