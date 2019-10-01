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Счастливые и влюбленные: Бибер опубликовал свадебные фото с Хейли Болдуин

25-летний американский певец спустя год после женитьбы устроил роскошное торжество.

Счастливые и влюбленные: Бибер опубликовал свадебные фото с Хейли Болдуин
Джастин Бибер и Хейли Болдуин. фото: instagram.com/justinbieber/

Как известно, Джастин Бибер долгое время строил отношения с Селеной Гомес, но их чувства не прошли проверку временем. Летом 2018 года американский поп-артист перестал скрывать свои отношения с Хейли Болдуин, дочь актера Стивена Болдуина. Вскоре они объявили о помолвке, а в сентябре 2018 года влюбленные расписались. Из-за депрессии певца от пышной свадьбы они отказались, но в итоге торжество состоялось спустя год.

Всю осень Бибер готовился к важному событию. Выбирал костюм, но в итоге выбрал классический вариант с черными брюками и белой рубашкой. Невеста была в белом платье и фате. Позже она сменила наряд на лаконичное мини-платье без декора. Торжество прошло в американском городе Блаффтон. Они обменялись клятвами в церкви, а потом отправились праздновать это событие в лучшем отеле, куда приехало больше 150 гостей, включая Кендалл Дженнер, Камилу Морроне и Джоан Смоллс.

Позже счастливый Джастин опубликовал официальные свадебные фото. Молодожены устроили трогательную фотосессию. На одном из снимков Хейли поправляет бабочку своему жениху, одновременно целуя его, а на другом демонстрирует высунутый язык. «Моя невеста огонь», — заявил Бибер.

Поклонники снова поздравили молодоженов. Они уверены, что 25-летний артист обрел свою любовь. «Идеальная пара», «Какие хорошенькие, «Поздравляем. Вы классные», «Не отпускай ее, Джастин», «Лучшая пара», «Такие счастливые и влюбленные», — стали писать пользователи Сети. Напомним, что ранее Джастин опубликовал архивное фото с возлюбленной. В кадре они запечатлены совсем юными. Оказалось, что Хейли была его фанаткой.

А вам нравится эта пара?

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Счастливые и влюбленные: Бибер опубликовал свадебные фото с Хейли Болдуин
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