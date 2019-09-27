Розовый, радужный или «кровавый»: Бибер не может выбрать костюм на свадьбу

Популярный американский певец Джастин Бибер, женившийся год назад на дочке актера Алека Болдуина, собирается сыграть свадьбу со своей супругой. Дело в том, из-за депрессии молодого человека ранее пара не смогла устроить пышную церемонию, а сейчас исполнитель «созрел».

И вот кумир подростков выбирает себе костюм на свадьбу. Учитывая любовь Бибера к дорогим и экстравагантным нарядам, это должно быть что-то оригинальное. И действительно, 25-летний артист выложил в Instagram пять вариантов костюмов с просьбой к подписчикам помочь ему выбрать.

Первый наряд полностью розовый, второй пестрит всеми цветами радуги (листайте «карусель»), третий напоминает карикатурную смесь классического смокинга со спортивной майкой и короткими шортами.

Четвертый вариант имеет популярный принт желтых бананов на бирюзовом фоне, а пятый похож на белый костюм, заляпанный кровью. Фанаты Джастина голосуют за самые разные версии свадебного костюма, и «лидер» пока не очевиден.

А какой вариант посоветовали эпатажному артисту вы?