Жена Бибера рассказала о своем браке

Хейли Бибер сказала, что только она знает всю правду о муже.

22-летняя Хейли Бибер дала интервью журналу Vogue, в котором прокомментировала все слухи о своем браке со знаменитым исполнителем. Пара сочеталась браком год назад всего через два месяца после помолвки. Тогда многие высказались против брака: злые языки утверждали, что Джастин не готов к серьезным отношениям.

«Никто не знает, что у нас происходит на самом деле. Я каждое утро просыпаюсь с этим человеком. Я единственная, кто имеет с ним прямой контакт», — утверждает модель. Она рассказала, что получила сотни сообщений с призывами не доверять знаменитому исполнителю. Хейли призналась, что ей непросто далось не поддаться на эти утверждения.

«Я никогда до этого ни с кем не жила. Мне никогда не приходилось обретать с кем-то общие привычки. Поэтому мне пришлось впервые учиться делить с кем-то пространство», — рассказала Бибер.