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Джастин Бибер с женой завели кошек стоимостью более миллиона рублей

Поп-певец выбрал одну из самых редких пород.

Джастин Бибер с женой завели кошек стоимостью более миллиона рублей
Фото: Globallookpress.com

Джастин Бибер и Хейли Болдуин — молодая семейная пара, но о детях они пока не задумывались. Поклонники неоднократно интересовались у знаменитостей, почему же у них до сих пор нет детей и Джастин чаще всего либо игнорировал подобные вопросы, либо отшучивался, либо заявлял, что пока не готов к такое ответственности.

Вероятно, молодая семья решила все же проявить ответственность и научиться о ком-то заботиться и для тренировки выбрали кошек. В Instagram певца появилось видел с двумя очаровательными пятнистыми котятами в ошейниках с именными табличками.

«Знакомьтесь, слева направо — Суши и Тунец», — написал Бибер.

Стоит отметить, что свой выбор пара остановила на кошках породы Саванна, которая является одной из самых редких и дорогих в мире. Эти питомцы — потомки диких сервалов и потому совсем не похожи на своих домашних сородичей. Их высота в холке составляет около 60 сантиметров, а вес — около 18 киллограммов. Но самое главное, стоимость такого котенка будет чуть больше 20 тысяч долларов, что в переводе на рубли составил около полутора миллионов.

Заводчики утверждают, что, несмотря на грозный вид, Саванны — очень преданные и ласковые кошки, которые станут настоящим подарком для любого хозяина. Если, конечно, он сможет себе ее позволить.

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Джастин Бибердомашние животныекошкиХейли Болдуин

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Джастин Бибер с женой завели кошек стоимостью более миллиона рублей
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