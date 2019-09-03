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Без наркотиков и жестокости: Джастин Бибер заявил, что исправился

Певец рассказал, что брак изменил его, научив быть ответственным.

Без наркотиков и жестокости: Джастин Бибер заявил, что исправился
Джастин Бибер раньше вел себя нехорошо, а сейчас, по его словам, исправился. Фото: AUG/face to face

Обычно немногословный пользователь Instagram Джастин Бибер опубликовал достаточно длинный пост о том, как всемирная слава повлияла на его жизнь. По его словам, музыкальные награды, безумные гонорары, тусовки и дорогие машины не принесли ему удовлетворения от жизни. К 18 годам он уже стал суперзвездой, но не знал, как ему нужно правильно вести себя во взрослой жизни.

В итоге, признается молодой артист, он стал употреблять наркотики и издеваться над девушками, с которыми состоял в отношениях. Но сейчас у него все прекрасно. Брак с Хейли Болдуин хорошо влияет на него, учит терпению, доверию и верности.

Напомним, недавно певец даже высказался, что хочет от своей благоверной ребенка. Поклонники звезды гадают: он правда встал на путь добропорядочности или просто хочется казаться счастливым, чтобы обратить на себя внимание бывшей подруги Селены Гомес. Этим летом, несмотря на брак, молодой человек не прекращал попыток связаться с бывшей возлюбленной, но она отказывала ему в общении.

А вы верите в то, что Джастин Бибер изменился в лучшую сторону?

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Тэги:

брак и семьябытовое насилиеДжастин БибернаркотикиХейли Болдуин

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Без наркотиков и жестокости: Джастин Бибер заявил, что исправился
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