Моника Беллуччи рассказала, что учит дочерей уважать себя

Актриса, которой исполнилось 55 лет, считает, что сейчас её жизнь заиграла более яркими красками.

30 сентября итальянская актриса Моника Беллуччи отпраздновала свое 55-летие. Звезда, сыгравшая роли в таких известных картинах как «Дракула» Брэма Стокера, «Малена» Джузеппе Торнаторе, «Страсти Христовы» Мела Гибсона, незадолго до своего юбилея успела омолодиться — сделала модную стрижку, какая у женщин часто символизирует начало нового, более счастливого этапа в жизни.

По Беллуччи тоже заметно, что новый этап в жизни не за горами или уже начался. О том, чем она сейчас занимается, актриса рассказала изданию iO Donna.

«Мне сейчас хорошо, я и правда ощущаю себя лучше, чем раньше. Дочери растут и у меня появляется больше свободного времени — на то, чтобы плавать, заниматься пилатесом, проводить время вместе с любимыми. Я нашла новый способ быть в гармонии с собой. Конечно, годы идут, но женский ум похож на вино, со временем он становится лучше! И у меня в планах тысяча проектов».

Весной этого года Моника, наконец-то пришедшая в себя после развода с Венсаном Касселем, впервые вышла в свет с молодым кавалером — Николя Лефевром. Но вскоре рассталась и с ним. Поклонники верят, что с такой внешностью, таким талантом и таким умом, она найдет мужчину получше предыдущих, ведь она этого заслуживает.

Но как же ей удается сохранять свое великолепие? В чем ее секрет? Об этом она поведала в том же интервью.

«Ключевое слово — уважение к себе. Вот чему я учу своих дочерей», — призналась Беллуччи.