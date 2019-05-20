Старшая дочь Моники Белуччи сравнила себя с красавицей-матерью

Одна из самых красивых актрис мирового кинематографа Моника Белуччи была замужем дважды. Брак с итальянским фотографом Клаудио Карлосом Бассо продлился всего четыре года, а за четырнадцать лет отношений с Венсаном Касселем у актрисы родились две дочери. Младшей Леони не исполнилось и десяти лет, зато старшая наследница пары уже начала успешную модельную карьеру.

Когда 19-летняя Дева Кассель стала звездой рекламной кампании Dolce&Gabbana, поклонники Белуччи отметили некоторое сходство девушки со знаменитой матерью. По мере того, как молодая модель выкладывает в соцсети свои новые снимки, ее подписчики все больше убеждаются в том, что Дева похожа на молодую Монику как две капли воды.

Как отмечает французское издание Voici, дочь 54-летней артистки отлично осведомлена об этом сходстве и очень гордится им. Накануне Кассель опубликовала в Instagram «сториз» коллаж, на котором сравнивает свое фото с фотографией мамы в том же возрасте.

«Какая красота!», «Она просто великолепна, как ее мать!», «Они идентичны», «Обе красавицы», «Богини!» – восхищаются пользователи соцсети.

Напомним, в декабре прошлого года портал Dee Jay сообщил, что Моника Белуччи встречается с 36-летним живописцем и владельцем одной из художественных галерей французской столицы Николя Лефевром. С тех пор актриса неразлучна со своим новым избранником.