НОВОСТИ

Старшая дочь Моники Белуччи сравнила себя с красавицей-матерью

Подающая надежды модель стала похожа на мать как две капли воды.

Старшая дочь Моники Белуччи сравнила себя с красавицей-матерью
Моника Белуччи совсем не стареет. Фото: globallookpress©Dave Bedrosian

Одна из самых красивых актрис мирового кинематографа Моника Белуччи была замужем дважды. Брак с итальянским фотографом Клаудио Карлосом Бассо продлился всего четыре года, а за четырнадцать лет отношений с Венсаном Касселем у актрисы родились две дочери. Младшей Леони не исполнилось и десяти лет, зато старшая наследница пары уже начала успешную модельную карьеру.

Когда 19-летняя Дева Кассель стала звездой рекламной кампании Dolce&Gabbana, поклонники Белуччи отметили некоторое сходство девушки со знаменитой матерью. По мере того, как молодая модель выкладывает в соцсети свои новые снимки, ее подписчики все больше убеждаются в том, что Дева похожа на молодую Монику как две капли воды.

Как отмечает французское издание Voici, дочь 54-летней артистки отлично осведомлена об этом сходстве и очень гордится им. Накануне Кассель опубликовала в Instagram «сториз» коллаж, на котором сравнивает свое фото с фотографией мамы в том же возрасте.

«Какая красота!», «Она просто великолепна, как ее мать!», «Они идентичны», «Обе красавицы», «Богини!» – восхищаются пользователи соцсети.

Фото: Instagram@deva.cassel

Напомним, в декабре прошлого года портал Dee Jay сообщил, что Моника Белуччи встречается с 36-летним живописцем и владельцем одной из художественных галерей французской столицы Николя Лефевром. С тех пор актриса неразлучна со своим новым избранником.

Вам может быть интересно:

Моника Белуччи предстала в необычном образе в новой фотосессии Раскованная Моника Белуччи приняла участие в фотосессии в Париже Моника Белуччи приняла участие в фотосессии Терри Ричардсона

Тэги:

InstagramДева КассельМоника Белуччи
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Старшая дочь Моники Белуччи сравнила себя с красавицей-матерью
Интересно?
Поделись с друзьями: