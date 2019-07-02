54-летняя Моника Беллуччи рассталась с молодым бойфрендом

54-летняя Моника Беллуччи и парижский галерист, 36-летний Николя Лефевр расстались. Не дожидаясь появления слухов, заявление о разрыве отношений сделала сама актриса.

Так, в интервью итальянскому изданию Libero Quotidiano Беллуччи сообщила, что ее роман с Лефевром закончен, но они останутся хорошими друзьями.

«Нам с Николя было хорошо друг с другом, этот мужчина научил меня многому. Он — человек, у которого есть истинная артистическая чувствительность, но отныне наш совместный «полет» продолжится по другому пути — дружбе на всю жизнь», — заявила 54-летняя актриса.

Напомним, что еще в конце мая звездная пара выходила вместе в свет. Беллуччи и Лефевр тогда посетили благотворительный вечер в Мадриде. Пара выглядела счастливой и не было ни намека на их скорое расставание.

Об отношениях между Моникой Беллуччи и Николя Лефевром стало известно в конце 2018 года. Тогда актриса призналась, что уже некоторое время встречается с молодым художником.

Ранее Беллуччи состояла в браке с французским актером Венсаном Касселем, от которого родила двух дочерей. В 2013 году актеры расстались.