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Водонаева удивилась тому, что ее призыв о помощи проигнорировали

Просьба модели помочь животным не встретила отклика у фолловеров.

Водонаева удивилась тому, что ее призыв о помощи проигнорировали
Добрые посты у Алены Водонаевой, почему-то, «не заходят». Фото: globallookpress.com

Популярная модель Алена Водонаева посетовала в социальной сети на предпочтения своих подписчиков. Красавица считает несправедливым, что ее сексуальные фото набирают больше просмотров, чем посты о добрых делах. Недавно она опубликовала видео о приюте для собак и призывала поклонников взять себе домой преданного четвероногого друга. Но у этой публикации в Instagram оказались рекордно низкое количество просмотров, в то время ролики, на которых она позирует в купальнике смотрят по миллиону и больше раз.

«Ну как же так? Неужели людям неинтересно участвовать в чем-то полезном?» — удивилась Алена, поблагодарив тех, кто все-таки откликается на добрые призывы.

Напомним, недавно певец Дима Билан задавался этим же вопросом. Поклонники упрекнули его, что артист стал часто выкладывать себя обнаженного. В ответ мужчина показал, что его откровенное фото набрало больше просмотров, чем пост о тушении лесных пожаров.

А какой контент вы чаще ищите в соцсетях: добрый, полезный, шокирующий или откровенный?

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Водонаева удивилась тому, что ее призыв о помощи проигнорировали
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