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Дима Билан «согрел» своих фанатов пикантным фото

Певец всё чаще демонстрирует себя без одежды.

Дима Билан «согрел» своих фанатов пикантным фото
Дима Билан взял курс на обнажение тела. Фото: globallookpress.com

Популярному певцу Диме Билану, похоже, понравилось публиковать свои обнаженные фотографии в Instagram. Причем, снимается 37-летний артист не в плавках возле бассейна, а в трусах в гостиничных номерах. На первом снимке в конце августа исполнитель запечатлен как будто между делом, листая сообщения в телефоне, а для новой публикации он уже откровенно позирует на столе.

«А у вас там тоже холодная осень и заморозки?» — игриво подписал фото Билан, намекая, что ему сейчас тепло.

В комментариях многие подписчики певца подтвердили, что погода уже совсем не теплая, но Дима своими «горячими» снимками не дает замерзнуть. Некоторые, правда, раскритиковали исполнителя и сравнили его с Ольгой Бузовой, любящей снимать себя в разных ракурсах, с разной степенью оголенности.

Дима Билан
В комментариях поклонники Билана пишут, что им уже не так холодно. Фото: instagram.com/bilanofficial/

Добавим, что недавно исполнитель оскандалился в городе Самара. Он вышел на сцену перед зрителями в нетрезвом виде и выдал далеко не самое лучшее выступление. Осознав свою ошибку, он пообещал дать для расстроенных горожан еще один концерт — бесплатный.

А вы за тех, кому нравится обнаженный Билан, или с удовольствие прочли бы ему лекцию о морали?

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Дима Билан «согрел» своих фанатов пикантным фото
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