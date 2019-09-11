ЗВЕЗДЫ

Ради фотосессии Водонаева использовала простыню вместо топа

Пикантными снимками модель поделилась в Instagram.

Ради фотосессии Водонаева использовала простыню вместо топа
Алена Водонаева снова разделать для фотосессии: Фото: globallookpress.com

Экс-звезда «Дом-2» и телеведущая Алена Водонаева позволила себе игривую фотосессию. 37-летняя модель снялась с бокалом вина под бельевой веревкой, на которой сушилась ослепительно белая простыня. На женщине были надеты джинсы, а вот верхняя часть тела оказалась полностью обнажена, из-за чего красавице пришлось прикрыться в кадре постельным бельем. Фотографии, опубликованные в Instagram, вызвали восторг у подписчиков звезды.

Напомним, что даже после скандального телепроекта жизнь Алены кипит. Только в этом году она развелась с мужем и практически сразу нашла себе нового возлюбленного, отправилась в путешествие по Америке и впервые попробовала уколы красоты.

Добавим, что модель часто экспериментирует с образами — от откровенный до эпатажных, а еще Алена начала писать книги.

Как вам новая фотосессия Алены?

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Ради фотосессии Водонаева использовала простыню вместо топа
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