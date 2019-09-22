ЗВЕЗДЫ

Дима Билан намекнул, для чего выкладывает откровенные фото

Всё просто: обнаженные снимки привлекают больше внимания, чем серьезные посты.

Дима Билан намекнул, для чего выкладывает откровенные фото
Дима Билан дал подписчикам информацию для размышления. Фото: globallookpress.com

Ответ Димы Билана всем, кто критикует звезд за обнаженные фото в Instagram: певец посмотрел статистику своих постов в этой социальной сети и сделал некоторые выводы. Он сравнил количество просмотров двух публикаций — в одной он в костюме пожарного рассказывает о том, как тушил горящий лес, в другой показал себя в одних трусах в томной позе на столе в гостиничном номере. Оказалось, что второе фото набрало больше просмотров по сравнению с первым (1 288 108 и 1 046 524 соответственно). Результаты 37-летний артист опубликовал в «сториз».

«Радует то, что пожары волнуют вас не меньше, чем труселя, хотя труселя больше чуток», — обратился Дима к своим подписчикам с легкой иронией.

Дима Билан
Дима Билан показал, что привлекает подписчиков больше. Фото: instagram.com/bilanofficial/

Напомним, когда певец опубликовал свое фото в нижнем белье, часть поклонников сравнили его с Ольгой Бузовой и пристыдили за подобные публикации. Сейчас Билан наглядно продемонстрировал, что обнаженка привлекает аудиторию гораздо эффективней серьезных и социально важных тем.

Согласны с тем, что звездам можно обнажаться ради лайков, или пусть всё-таки поднимают серьезные темы?

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Дима Билан намекнул, для чего выкладывает откровенные фото
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