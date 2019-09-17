«Не могу спину разогнуть»: Билан на один день стал пожарным

16 сентября певец Дима Билан выехал за 100 километров от Москвы в сгоревший лес, чтобы тушить торфяники. На один день артист вступил в добровольную дружину лесных пожарных: надел их экипировку и с брандспойтом в руках боролся с тлением корней деревьев. Нелегкая работа заставила его несколько часов провести в согнутом состоянии. О своих впечатлениях звезда сцены рассказал в Instagram. Он восхитился скромностью и силой воли пожарных, которые каждый день спасают мир, но не выпячивают своих заслуг.

«Я же только от одного дня тушения торфяника не могу поднять рук и спину разогнуть — такая приятная боль!» — написал Билан.

Певец отметил, что для него это был колоссальный опыт, и пожарные вдохновили его своим мужеством. Он рассказал, что огнеборцы, говоря о пожарах, сокрушаются, что люди сами жгут свой дом — лес.

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Напомним, этим летом многие звезды шоу-бизнеса поддержали народное возмущение, касающееся горящих лесов Сибири. Но пока другие только делали посты в соцсетях, Билан договаривался с пожарными об этой вылазке, чтобы самому научиться тушить природные пожары.

А вы бы хотели совершить такую же вылазку, как у Димы?