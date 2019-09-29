Лариса Гузеева рассказала, почему любит рано просыпаться

Ведущая «Давай поженимся» уверена, что только от нас зависит, каким будет начало дня.

Этот год выдался непростым для телеведущей: в октябре 2018-го умерла ее мама. Летом же Гузеева призналась, что до сих пор не пережила утрату. Даже сын Гусевой вместе с женой как-то заглянул на работу к маме, чтобы поддержать ее.

На днях же звезда экрана призналась, что научилась сама делать каждое свое утро прекрасным.

«Я сама себе делаю доброе утро. Я научилась ценить и видеть. Спасибо вам, мои дорогие подписчики за внимание к моей скромной персоне и за вашу доброту», — как-то заметила она. А также добавила, что полюбила ранние подъемы, так как именно начало дня считает самым волшебным временем суток.

Напомним, ранее ведущая «Давай поженимся» встречалась с близким другом — актером Эвклидом Кюрдзидисом и поблагодарила того за всю поддержку и любовь, которую он ей дарит по жизни.