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Гузеева поблагодарила давнего друга «за любовь»

Ведущая «Давай поженимся» поделилась фотографией с близким человеком.

Гузеева поблагодарила давнего друга «за любовь»
https://www.instagram.com/_larisa_guzeeva_/

Этот год для актрисы и телеведущей выдался тяжелым. Ровно 11 месяцев назад Лариса потеряла самого близкого для себя человека — маму.

Тогда же Гузеева заявила, что «не хочет жить». Однако с ней рядом в нужный момент оказались дети и близкие друзья.

На днях ведущая «Давай поженимся» показала снимок с родным для себя человеком. Это актер Эвклид Кюрдзидис, с которым они дружны много лет.

«Мой прекрасный Эвклид. Спасибо за любовь», — разоткровенничалась она.

Напомним, ранее Гузеева делилась с фанатами забавной историей, как однажды на работе ее навестили сын с женой. Тогда наследник пришел проведать маму и долго шутил, что ее примерка в гримерке на Первом канале чем-то напомнила ему съемки голливудских фильмов.

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«Давай поженимся»Лариса Гузеева
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Гузеева поблагодарила давнего друга «за любовь»
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