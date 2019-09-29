Артем Ткаченко поведал об отношениях с экс-супругой Равшаной Курковой

37-летний актер Артем Ткаченко за годы успешной карьеры успел принять участие примерно в 70 проектах. К примеру, недавно на экраны вышла картина «Эбигейл», где артист сыграл одну из главных ролей.

Нужно сказать, что у актера не только плотный график работы, но и насыщенная личная жизнь. В 2015-м году он женился третий раз. Его избранницей стала актриса «Гоголь-центра» Екатерина Стеблина, которая подарила ему сына Степана. Мальчику в ноябре исполнится три года. От второй экс-супруги у него также есть наследник: в 2013-м в браке с Евгенией Ткаченко у актера родился мальчик Тихон.

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Самой первой избранницей звезды картины «Эбигейл» была Равшана Куркова. Общих детей у пары нет. Недавно Ткаченко вновь встретился с бывшей возлюбленной на съемочной площадке. Куркова тоже принимала участие в фильме «Эбигейл». По словам Ткаченко, у него прекрасные отношения с ней.

«Равшана — замечательная актриса. И это наш не первый и, думаю, не последний совместный фильм. И со второй женой, Евгенией, тоже прекрасно общаемся», — цитирует актера «СтарХит». Актеры поддерживают отношения и всегда тепло отзываются друг о друге.

Что касается воспитания детей, то Артем называет себя «мягким и любящим папой», но при этом вить веревки из себя не дает. По словам артиста, его сыновья быстро нашли общий язык и рады каждой встрече.

«Да, они балдеют друг от друга, хоть и совершенно разные в силу возраста. Когда долго не видятся, то сильно скучают, когда вместе — это счастье и огромная радость!», — добавил актер.

Ткаченко старается уделять внимание не только наследникам, но и крестнице Варваре – девятилетней дочери Павла Деревянко, с которым актер не первый год дружит.

«Варвара вообще у нас умница, играет на фортепиано, учит французский язык. Периодически привожу ей всякую милоту. Последний раз было платье из Азии», — отметил экс-супруг Равшаны Курковой.