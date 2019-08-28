Равшана Куркова рассказала, как покоряла Москву

Актриса призналась, что поначалу столица казалась ей «холодной и негостеприимной».

39-летняя актриса много раз призналась в любви Москве, замечая что это ее любимый город… Только вот эта «любовь» не сразу оказалась взаимной. На днях Куркова вспомнила, что ее путь покорения столицы был не так то и прост.

Равшана приехала в Москву 20 лет назад. Была осень. Дождливая и холодная погода.

«Москва казалась недоступной, холодной, не самой приветливой и очень деловой красавицей, — вспоминает Равшана. — Она проверяла на стойкость, долго, с недоверием присматривалась, испытывала».

Куркова добавила, что «не сбиться с пути» ей помогала в то время учеба, а также твердый характер. А вот дарили вдохвение и силы новые эмоции. Ведь одна неделя в Москве для нее была и остается сравнима с месяцем в любом другом городе.

«Где бы ни работала, где бы ни отдыхала, сколько бы ни путешествовала — я страшно скучаю по Москве и всегда возвращаюсь сюда с радостью», — добавила она.

Напомним, недавно Куркова отпраздновала свой 39-й день рождения и сделала это также в Москве.