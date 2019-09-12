Сериалы

Куркова советует подписчикам посмотреть сериал с Беном Кингсли

Саму актрису телефильм впечатлил.

Куркова советует подписчикам посмотреть сериал с Беном Кингсли
Кадр из сериала "Предприятие "Божий дар". Фото: kinopoisk.ru

Актриса Равшана Куркова на своей странице в Instagram поделилась мнением о сериале «Предприятие «Божий дар» («Perpetual Grace LTD»), который она недавно посмотрела. По словам девушки, сериал ее «сильно впечатлил и порадовал».

Главные роли в нем исполнили: Крис Конрад, Джеки Уивер, Бен Кингсли и Джимми Симпсон. В основе сюжета лежит история мошенника, который решил обмануть пожилого пастора. К счастью, тот оказался не так прост, и аферисту пришлось раскаяться в своем выборе.

«Если любите Уэса Андерсона (сериал явно снят в его стилистике), то точно понравится визуальная эстетика и осевая симметрия каждого кадра (главное — всегда в центре ). Если вы фанат братьев Коэнов и Джармуша, то диалоги героев (и отдельно монологи Кингсли) тоже придутся по душе. Сериал для массового, пожалуй, слишком авторский, но любители у него точно будут. В меня он, например, попал», — написала актриса.

Равшана также попросила своих поклонников рассказать, что они смотрят из недавно вышедшего на экраны, и чем эти фильмы и сериалы им понравились.

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Куркова советует подписчикам посмотреть сериал с Беном Кингсли
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