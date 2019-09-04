Куркова подчеркнула стройную фигуру лаконичным комбинезоном-клеш

Равшана Куркова в конце августа отметила 39-летие. Она вышла на связь с поклонниками и ответила на вопросы, которые их волнуют. Многие интересовались, как девушке удается оставаться молодой и красивой. По словам актрисы, она просто не думает о возрасте, не переживает из-за простой цифры. Девушка также отметила, что гены играют свою роль. А вот о личной жизни она снова умолчала, заверив, что у нее все хорошо в этом плане.

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Многие считают Куркову иконой стиля. Актриса всегда одевается просто и со вкусом. Недавно по Лос-Анджелесу она гуляла в шортах и свитере, а на красной дорожке звезда блистала в силуэтном платье с открытыми плечами. Хоть и наступила осень, в Москве еще стоит теплая погода. Во время одной из прогулок Равшана продемонстрировала очередной стильный образ.

Она предстала на новом фото в комбинезоне лавандового цвета. Наряд имел глубокое декольте и тонкий пояс, который подчеркнул ее стройную фигуру. А брюки клеш зрительно прибавили рост девушке. Волосы актриса собрала в хвост, также сделав едва заметный макияж.

Поклонники пришли в восторг от ее наряда. Они одарили девушку комплиментами. «Божественно!», «Какая же вы красивая», «Хочу такой костюм… еще бы и фигуру такую», «Равшана, вы просто восхитительно выглядите, очень элегантно!», «Икона стиля, не иначе», «Бесконечно длинные ноги», — прокомментировали пост подписчики. Добавим, что клеш постепенно стал возвращаться в моду. Недавно Любовь Толкалина облачилась в расклешенные брюки, а невеста внука Грейс Келли Мари Шевалье для свадьбы выбрала комбинезон-клеш.

А вам понравился новый наряд Курковой?