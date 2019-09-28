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Визит в Лас-Вегас: Бородина отметилась в казино

Ксения и ее муж Курбан Омаров отправились в отпуск без детей.

Визит в Лас-Вегас: Бородина отметилась в казино
Ведущая телевизионного проекта «Дом-2» Ксения Бородина Фото: globallookpress.com

36-летняя ведущая телевизионного проекта «Дом-2» Ксения Бородина вместе с супругом, предпринимателем Курбаном Омаровым уже на протяжении нескольких дней путешествует по США. Ранее пара побывала в Лос-Анджелесе.

Следующей точкой их большого путешествия стал Лас-Вегас. Знаковое фото накануне появилось в блоге супруга Бородиной. На снимке ведущая телестройки сидит за игральным столом в казино. По словам Омарова, ради похода в это заведение они даже отказались ото сна после долгой дороги. Кстати, казино находится прямо в отеле, где супруги остановились.

«Вы реально подумали, что мы пошли спать? Тут это невозможно сделать», — написал в блоге возлюбленный Ксении Бородиной.

Поклонникам стало интересно, сколько денег телеведущей удалось выиграть. Однако на вопросы пользователей Сети предприниматель отвечать не стал.

Отметим, Бородина и Омаров отправились в путешествие без детей, чтобы насладиться обществом друг друга. Так, в Калифорнии Ксения устроила для супруга романтический ужин.

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Визит в Лас-Вегас: Бородина отметилась в казино
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