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Бородина впала в панику при виде тропической птички

У Курбана Омарова ушло пол-ночи, чтобы прогнать колибри из их домика в горах.

Бородина впала в панику при виде тропической птички
https://www.instagram.com/borodylia/

Вот уже неделю как ведущая «Дома-2» вместе с мужем Курбаном Омаровым путешествует по Калифорнии. Этот отпуск супруги решили провести без детей, чтобы насладиться обществом друг друга. Поэтому они частенько устраивают романтические вечера для двоих, наслаждаются закатом и останавливаются в милейших гостевых домах в стиле шале.

Правда, в одном из таких домов Ксению и напугала птичка колибри. О необычном ночном приключении рассказал Курбан Омаров.

«Хотелось бы написать про романтику, но я полночи гонял колибри по номеру, пока Ксюша боялась под одеялом, — признался тот подписчикам. — Как она залетела я не понял, выгнали с трудом».

Спутник теледивы даже признался, что они от бессилия пробовали кричать на нежданную гостью. Только вот нашего языка птичка, обитающая в Америке от Аляски и Лабрадора, увы, не знает.

«Да и английского, кажется, тоже», — посмеялся Омаров.

Напомним, ранее Бородина говорила, что именно в этом отпуске позволяет себе то, что не делала в Москве. Например, есть калорийный фастфуд и не думать о спорте.

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Ксения БородинаКурбан Омаров
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Бородина впала в панику при виде тропической птички
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