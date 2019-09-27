Ксения Бородина испытала счастье во время поездки в Калифорнию

Телеведущая Ксения Бородина, уехавшая с мужем в путешествие по Америке, похоже, счастлива там. Женщина не только выкладывает в Instgaram красивые фотографии, но и признается, что в Калифорнии ей дышится полной грудью. Она опубликовала видео, как беззаботно гуляет по побережью Тихого океана, радуясь происходящему, словно ребенок.

«Улыбка сама не сходит с лица, а моему детскому восторгу нет предела, я продолжаю всему удивляться и восхищаться», — прокомментировала ролик Бородина.

Если в августе у Ксении и была размолвка с супругом, намеки на которую находили её поклонники, то нынешнее счастливое лицо телеведущей говорит о том, что у нее в жизни всё прекрасно. Она пишет, что хочет остановить это мгновение и насладиться им, но подписчики гонят ее дальше, требуя новых красивых видов западного побережья Америки.

Хотели бы поехать в Калифорнию вслед за Ксенией?