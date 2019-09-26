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Бородина устроила для мужа романтический вечер в Калифорнии

Ведущая «Дома-2» нашла уютнейший коттедж и позвала любимого любоваться закатом.

Бородина устроила для мужа романтический вечер в Калифорнии
https://www.instagram.com/borodylia/

Ксения Бородина учит строить отношения не только на знаменитой телестройке, но и в собственном Instagram. Девушка частенько рассказывает о браке, отношениях со свекровью и даже призвала как-то обращаться к психологам, чтобы разобраться в себе.

На этот же раз Ксения похвасталась тем, какое свидание она устроила для мужа. Во время путешествия по Калифорнии девушка нашла коттедж с невероятно чарующим видом, открывающемся с веранды.

апартаменты Ксении Бородиной
https://www.instagram.com/borodylia/

Кроме того, подписчики заметили, насколько уютно обставлен сам дом.

«Наше жилье на эти дни. Вы только посмотрите, какая красота», — заметила ведущая «Дома-2». Неудивительно, что пара и покидать уютное гнездышко не захотела, а осталась любоваться закатом с балкона.

Напомним, ранее теледива говорила, что в отпуске можно делать все, что только захочется. Именно поэтому она даже позволила себе небольшие вольности в питании, в частности отведать вкуснейший, но в тоже время калорийный американский фастфуд.

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«Дом-2»Ксения Бородина
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Бородина устроила для мужа романтический вечер в Калифорнии
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