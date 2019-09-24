В отпуске можно: Бородина сорвалась на фастфуд в Америке

Ведущая популярной телестройки вместе с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым, решила сбежать из холодной Москвы в солнечную Калифорнию. Супруги прилетели в Лос-Анджелес и уже сфотографировались у знаменитых голливудских холмов.

Поклонники отметили, что звезда выглядит великолепно и оценили ее образ в модных бермудах. Да и сама Ксения, кажется, решила хорошенько отдохнуть. И даже на время забыть о диете и подсчете калорий.

Звезда поделилась фотографией семейного обеда. На столе супругов оказалась пицца с лососем и набор паштетов с хрустящим хлебом.

«Ничего не могу с собой поделать и хочется все это съесть», — заметила она. До этого же Бородина делилась на фото легендарной американской картошкой фри и бургером.

больше по теме Бородина составила стильный look с шортами бермудами Телеведущая прилетела с мужем в Америку.

Напомним, спутница Курбана Омарова ни раз говорила, что тщательно следит за питанием. Однако делает иногда себе поблажки, так как и она «человек, а не робот».