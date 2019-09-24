ЗВЕЗДЫ

В отпуске можно: Бородина сорвалась на фастфуд в Америке

Ведущая «Дома-2» поделилась фотографией семейного обеда.

В отпуске можно: Бородина сорвалась на фастфуд в Америке
https://www.instagram.com/borodylia/

Ведущая популярной телестройки вместе с мужем, бизнесменом Курбаном Омаровым, решила сбежать из холодной Москвы в солнечную Калифорнию. Супруги прилетели в Лос-Анджелес и уже сфотографировались у знаменитых голливудских холмов.

Поклонники отметили, что звезда выглядит великолепно и оценили ее образ в модных бермудах. Да и сама Ксения, кажется, решила хорошенько отдохнуть. И даже на время забыть о диете и подсчете калорий.

Ксения Бородина
https://www.instagram.com/borodylia/

Звезда поделилась фотографией семейного обеда. На столе супругов оказалась пицца с лососем и набор паштетов с хрустящим хлебом.

«Ничего не могу с собой поделать и хочется все это съесть», — заметила она. До этого же Бородина делилась на фото легендарной американской картошкой фри и бургером.

Напомним, спутница Курбана Омарова ни раз говорила, что тщательно следит за питанием. Однако делает иногда себе поблажки, так как и она «человек, а не робот».

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«Дом-2»Ксения Бородина
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В отпуске можно: Бородина сорвалась на фастфуд в Америке
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