Седокова хочет раздать брендовые туфли поклонницам

Певица рассказывает фанатам о мельчайших деталях собственной жизни. Так, недавно звезда жаловалась, что попала под капельницу. Тогда поклонники решили, что Анну утомила война с бывшей женой ее жениха, да и круглосуточные репетиции нового шоу.

Но, кажется, в плотном графике Седокова все же нашла время и на себя. Девушка занялась разбором гардероба и выяснила, что у нее немало туфелек, которые она ни разу не надевала.

«Я покупала это для концертов и вот сейчас думаю, куда бы отдать эту красоту, — призвала Седокова. — Девчонки, кто забирает?».

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На фотографии оказались блестящие черные ботильоны на высоком каблуки, открытые туфельки и даже полусапожки… В том числе брендовые пары. Для кого-то настоящие обновки для дождливой осени. Только вот в метро в таких не спуститься. Ведь певица, любящая всегда выглядеть сексуально на сцене, и обувь прикупила на 12-сантиметровых шпильках.

Напомним, до этого Седокова призвала девушек принимать себя такими, какие есть, вне зависимости от роста и веса.