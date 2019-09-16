Анна Седокова попала в больницу из-за отека горла

36-летняя певица призналась, что ей с трудом дается каждый вздох.

Это лето выдалось у певицы напряженным. Выступления на фестивалях, подготовка к новому шоу и почти круглосуточные репетиции. А тут еще и война с женой бойфренда Яниса Тимма. Говорят, из-за Седоковой спортсмен оставил семью.

Так что переживаний за последний месяц у Анны было немало. Вот здоровье певицы и подкачало. Анна попала в больницу с обострением детского заболевания.

«Проснулась и стесняюсь показать глаза, но я словно покусанная роем пчел. Красные пятна по всему телу. Но это не самое страшное, — заметила артистка. — Страшно, что вместе с лицом опухает горло и тебе становится невозможно дышать. У тебя такой вечный ком в горле, и сейчас он станет больше и все».

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При этом, Анна отметила, что это не аллергия, а обострение детского заболевания из-за падения иммунитета.

«И самое плохое, что от нее нет никакого лекарства и никто не знает, как ее лечить», — заметила девушка.

К счастью, врачи все же смогли облегчить состояние певицы. Капельница помогла снять отек. Сколько Анна еще пробудет в больнице, пока неизвестно.