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Седокова перед концертом ищет преподавателя по вокалу

36-летняя певица объявила о кастинге на своей странице в Instagram.

Седокова перед концертом ищет преподавателя по вокалу
https://www.instagram.com/annasedokova/

Анна Седокова целыми днями пропадает на репетициях. Звезда готовит новую программу и разучивает движения вместе с девушками из подтанцовки.

Но, как оказалось, подтянуть многодетная мама решила не только хореографию, но и вокал. На днях девушка заявила, что собирается нанять преподавателя.

«Я ищу преподавателя по вокалу в Москве. Мне и Алине тоже. Если вы знаете кого-то, то можете порекомендовать», — обратилась к подписчикам за помощью звезда. К слову, старшей дочери артистки Алине 14 лет. И она, как и звездная мама, уже сейчас мечтает петь на сцене.

Напомним, ранее Анна сообщила, что ищет нового пиар-менеджера. Вероятно, Седокова решила полностью обновить свою команду.

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Анна Седокова

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Седокова перед концертом ищет преподавателя по вокалу
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