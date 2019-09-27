Помирившаяся с дочерью Дана Борисова хочет влюбиться

После долгих и трудных поисков общего языка с дочерью-подростком телеведущая Дана Борисова констатировала, что теперь ее семья «в полном составе». Женщина выложила в Instagram фотосессию с 12-летней наследницей Полиной и их собачкой, которая была отснята в пятницу, 27 сентября. На снимках мать и дочь выглядят довольно счастливыми, однако Дана отметила, что в этот день предпочла бы находиться в другой обстановке.

«Конечно, хочется влюбиться и проводить этот вечер в более светском месте, но и сейчас я счастлива», — написала она, спросив поклонников, что они делают в пятницу вечером.

Борисова рассказала, что в этом году ее дочь взялась за учебу. Кроме того, недавно она похвасталась началом съемок своей новой телепередачи.

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Напомним, жизнь Даны только недавно наладилась после проблем с наркотиками и длительной реабилитацией от пагубной зависимости. Пока женщина решала свои проблемы, они с дочерью отдалились друг от друга, и затем ведущей пришлось заново налаживать контакт с ребенком.

Так как вы проводите вечер пятницы?