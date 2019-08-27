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Перемирие: Дана Борисова призналась 12-летней дочери в любви

Телеведущая опубликовала трогательный пост к дню рождения Полины.

Перемирие: Дана Борисова призналась 12-летней дочери в любви
https://www.instagram.com/danaborisova_official/

Долгое время отношения телеведущей с дочерью были натянутыми. Девочка не понимала маму, обвиняла ту в недостатке внимания и даже как-то сбежала из дома.

Дана сильно переживала из-за проблем в семье. Однако летом, когда девушки поговорили и выяснили все спорные моменты, их отношения наладились. Более того, телеведущая даже позвала дочь с мамой на примирительную прогулку на теплоходе по морю.

А во вторник, 27 августа, трогательно поздравила наследницу с днем рождения.

«С днём рождения, мой ангел, мое счастье. Сегодня тебе исполняется 12 лет. Расти такой же умненькой, здоровой и счастливой», — растрогалась Дана.

День рождения Полина отпразднует на концерте любимой исполнительницы. Бабушка подарила ей возможность услышать Билли Айлиш живьем.

«Желаю хорошо повеселиться и отдохнуть», — пожелала наследнице Борисова.

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Дана БорисоваЗвездные детиПолина Аксенова

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Перемирие: Дана Борисова призналась 12-летней дочери в любви
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