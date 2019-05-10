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Телеведущая Дана Борисова рассказала, как наладила отношения с дочерью

Она воспитывает 12-летнюю Полину, с которой раньше постоянно ссорилась.

Телеведущая Дана Борисова рассказала, как наладила отношения с дочерью
Дана Борисова наладила отношения с дочерью Фото: GLOBALLOOKPRESS

Недавно известная телеведущая Дана Борисова отметила два года своей свободной от наркотиков жизни. Чтобы изменить образ жизни, она пошла на многое и чуть не потеряла дочь Полину. До недавнего времени Дана Борисова и Полина постоянно ссорились, но затем смогли наладить отношения.

По словам телеведущей, с дочерью она ругалась часто. Доходило даже до того, что девочка описывала это в своем блоге, называя маму неадекватной. Дана Борисова тоже переходила черту – во время ссоры выставляли девочку за дверь.

«Сейчас понимаю, что в семьях, где есть дети-подростки, происходят такие ситуации, если не хуже. Нужно просто терпеть и пытаться объяснить свою позицию как родителя, не опускаться до уровня ребенка. Конфликты были, есть и будут. Это часть жизни. Главное — уметь прощать» — цитирует телеведущую «СтарХит».

Дана Борисова рассказала, что все конфликты буквально испарились в один вечер. Мать и дочь в очередной раз сели поговорить и все выяснили. После того момента Дана и Полина не расставались.

Телеведущая добавила, что сейчас они вместе с дочерью часто путешествуют. Однако увлечения Даны и Полины не совпадают. Театр и кино девочка не любит, какие бы билеты телеведущая не покупала. Борисова, тем временем, равнодушна к спорту, который так любит Полина.

Что касается бывшего гражданского мужа Даны, то ей удалось наладить с ним отношения, главная причина – воспитание Полины. Оба родителя переживают, что их дочь слишком много времени проводит в телефоне.

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Телеведущая Дана Борисова рассказала, как наладила отношения с дочерью
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