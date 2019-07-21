ТВ-проекты «Не пью и не курю»: Борисова рассказала «Пацанкам», как бороться с зависимостью
ТВ-проекты

«Не пью и не курю»: Борисова рассказала «Пацанкам», как бороться с зависимостью

Анна Русич Екатерина Нестеренко

В следующем сезоне скандального телешоу «Пацанки» Дана Борисова поделится с участницами проекта секретами своего выживания.

Дана выступит в качестве консультанта, который на своей шкуре испытал все ужасы зависимостей и последующего избавления от них. Для тех, кто не знает: в шоу «Пацанки» попадают девушки с особо тяжелым характером и не менее тяжелой историей. Порой и находиться-то рядом с ними достаточно опасно – в любой момент может вспыхнуть ссора, а то и драка.

Каждая девушка – отдельно взятая боевая единица

У каждой из участниц на все есть точка зрения, и любой, кто пытается перечить, рискует нарваться на неприятности: уровень социопатии на шоу зашкаливает. А Дане придется этих девушек еще и жизни учить.

Накал страстей немаленький. Участницы шоу оторваны от дома и привычной жизни. А характер у любой из них не сахар. Это о таких как они бабушки на лавочке давно уже вынесли единогласное решение.

Дана Борисова прилетела в Киев. Фото
Дана Борисова прилетела в Киев. Фото: Инстаграм

Квест на входе в ресторан

Утешает одно: на все про все у Даны всего 4 съемочных дня. И, несмотря на то, что график съемок очень плотный и насыщенный, актриса надеется успеть встретиться со старыми киевскими друзьями Виталием Козловским и солистками группы «Не ангелы» — Викторией и Славой. Устроить посиделки Дана планирует в любимом ресторанчике «Последняя Баррикада», вход в который по задумке хозяев «Баррикады» нужно еще суметь отыскать.

— Будем отмечать мой отъезд. Ребята хотят посидеть, пообщаться, покурить кальян… Я не пью, не курю вот уже два года, но с удовольствием за компанию посижу вместе с ними, пофоткаюсь.

Дана — настоящая женщина: какой бы ни была загруженность, но по бутикам вечерком пробежалась.

— Я ничего не понимаю в гривнах. Поэтому просила в бутике, чтобы пересчитали мне цену в доллары, а уж потом переводила в рубли. Но могу сказать, что по ценам товары практически не отличаются, так что шопиться тут смысла нет.

Дана Борисова в Киеве. Фото
Дана Борисова поделится с участницами проекта секретами своего выживания. Фото: Инстаграм

— Нашли какой-нибудь местный бренд?

— Да нет, все то же, что у нас.

— А как вообще Киев встретил? Понравился город?

— Я же не первый раз здесь. Раньше снималась в украинском проекте «Зiрка плюс зiрка» («Звезда плюс звезда») и была ведущей шоу «Блондинка в законе». Так что я знаю город достаточно хорошо. Я здесь работала, жила в гостинице «Украина», где меня и сейчас поселили.

— В связи с последними событиями на Украине, не страшно было ехать?

— Опасения были, но город произвел на меня приятное впечатление, а может, мне просто повезло. Никакой враждебности я не ощущала с самой таможни. Правда, меня спросили, была ли я на Донбассе или в Крыму, я ответила, что нет и все, отдали паспорт и мы поехали дальше. К тому же, оказывается, что меня тут хорошо знают, поэтому отношение отличное.

В рамках телешоу «Пацанки» Дана будет делиться опытом с участницами, имеющими зависимости от сигарет, алкоголя или запрещенных препаратов. Ведь как она сама говорила, если бы ее вовремя не остановили, она бы была уже мертва.

Дана Борисова в Киеве. Фото
Борисова уже работала в Украине ранее. Фото: Инстаграм

Как останавливали Дану Борисову

Бороться за дочь взялась Екатерина Ивановна, мать Даны. Она пришла на шоу Андрея Малахова и на всю страну заявила, что у ее дочери проблема с наркотиками. После программы Андрей Малахов вместе с певцом Прохором Шаляпиным, продюсером Даны Лерой Тувиной и председателем правления Национального антинаркотического союза Никитой Лушниковым появились на пороге дома Борисовой с предложением лечь в клинику. Соблазняли Таиландом.

Дана была против. Она даже не признавала проблемы. Тогда друзья пошли на хитрость: предложили Дане сняться в реалити-шоу. А когда она согласилась, ее все же отправили в Таиланд в клинику, содержание в которой обходится пациенту в 300 000 в месяц. Спасали всем миром. Первый канал взял на себя большую часть расходов. Андрей Малахов всунул в сумку Даны 20 тысяч и солнечные очки.

Дана застряла на Таиланде на полгода. И хоть обижалась на друзей, но потом поняла, что по-другому было нельзя. Теперь ей предстоит донести до участниц четвертого сезона «Пацанок», что качество их жизни, а возможно, и сама жизнь будет зависеть от того, какое решение по наркотикам они примут.

Дана не рассказывает о том, что происходит на съемках четвертого сезона проекта «Пацанки» — это запрещено контрактом. Но до августа, когда шоу должны выпустить в эфир на телеканале «Пятница», осталось совсем немного. Мы подождем.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Пацанки"Дана Борисова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не пью и не курю»: Борисова рассказала «Пацанкам», как бороться с зависимостью
Интересно?
Поделись с друзьями: