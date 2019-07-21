«Не пью и не курю»: Борисова рассказала «Пацанкам», как бороться с зависимостью

В следующем сезоне скандального телешоу «Пацанки» Дана Борисова поделится с участницами проекта секретами своего выживания.

Дана выступит в качестве консультанта, который на своей шкуре испытал все ужасы зависимостей и последующего избавления от них. Для тех, кто не знает: в шоу «Пацанки» попадают девушки с особо тяжелым характером и не менее тяжелой историей. Порой и находиться-то рядом с ними достаточно опасно – в любой момент может вспыхнуть ссора, а то и драка.

Каждая девушка – отдельно взятая боевая единица

У каждой из участниц на все есть точка зрения, и любой, кто пытается перечить, рискует нарваться на неприятности: уровень социопатии на шоу зашкаливает. А Дане придется этих девушек еще и жизни учить.

Накал страстей немаленький. Участницы шоу оторваны от дома и привычной жизни. А характер у любой из них не сахар. Это о таких как они бабушки на лавочке давно уже вынесли единогласное решение.

Квест на входе в ресторан

Утешает одно: на все про все у Даны всего 4 съемочных дня. И, несмотря на то, что график съемок очень плотный и насыщенный, актриса надеется успеть встретиться со старыми киевскими друзьями Виталием Козловским и солистками группы «Не ангелы» — Викторией и Славой. Устроить посиделки Дана планирует в любимом ресторанчике «Последняя Баррикада», вход в который по задумке хозяев «Баррикады» нужно еще суметь отыскать.

— Будем отмечать мой отъезд. Ребята хотят посидеть, пообщаться, покурить кальян… Я не пью, не курю вот уже два года, но с удовольствием за компанию посижу вместе с ними, пофоткаюсь.

Дана — настоящая женщина: какой бы ни была загруженность, но по бутикам вечерком пробежалась.

— Я ничего не понимаю в гривнах. Поэтому просила в бутике, чтобы пересчитали мне цену в доллары, а уж потом переводила в рубли. Но могу сказать, что по ценам товары практически не отличаются, так что шопиться тут смысла нет.

— Нашли какой-нибудь местный бренд?

— Да нет, все то же, что у нас.

— А как вообще Киев встретил? Понравился город?

— Я же не первый раз здесь. Раньше снималась в украинском проекте «Зiрка плюс зiрка» («Звезда плюс звезда») и была ведущей шоу «Блондинка в законе». Так что я знаю город достаточно хорошо. Я здесь работала, жила в гостинице «Украина», где меня и сейчас поселили.

— В связи с последними событиями на Украине, не страшно было ехать?

— Опасения были, но город произвел на меня приятное впечатление, а может, мне просто повезло. Никакой враждебности я не ощущала с самой таможни. Правда, меня спросили, была ли я на Донбассе или в Крыму, я ответила, что нет и все, отдали паспорт и мы поехали дальше. К тому же, оказывается, что меня тут хорошо знают, поэтому отношение отличное.

В рамках телешоу «Пацанки» Дана будет делиться опытом с участницами, имеющими зависимости от сигарет, алкоголя или запрещенных препаратов. Ведь как она сама говорила, если бы ее вовремя не остановили, она бы была уже мертва.

Как останавливали Дану Борисову

Бороться за дочь взялась Екатерина Ивановна, мать Даны. Она пришла на шоу Андрея Малахова и на всю страну заявила, что у ее дочери проблема с наркотиками. После программы Андрей Малахов вместе с певцом Прохором Шаляпиным, продюсером Даны Лерой Тувиной и председателем правления Национального антинаркотического союза Никитой Лушниковым появились на пороге дома Борисовой с предложением лечь в клинику. Соблазняли Таиландом.

Дана была против. Она даже не признавала проблемы. Тогда друзья пошли на хитрость: предложили Дане сняться в реалити-шоу. А когда она согласилась, ее все же отправили в Таиланд в клинику, содержание в которой обходится пациенту в 300 000 в месяц. Спасали всем миром. Первый канал взял на себя большую часть расходов. Андрей Малахов всунул в сумку Даны 20 тысяч и солнечные очки.

Дана застряла на Таиланде на полгода. И хоть обижалась на друзей, но потом поняла, что по-другому было нельзя. Теперь ей предстоит донести до участниц четвертого сезона «Пацанок», что качество их жизни, а возможно, и сама жизнь будет зависеть от того, какое решение по наркотикам они примут.

Дана не рассказывает о том, что происходит на съемках четвертого сезона проекта «Пацанки» — это запрещено контрактом. Но до августа, когда шоу должны выпустить в эфир на телеканале «Пятница», осталось совсем немного. Мы подождем.