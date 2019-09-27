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Миддлтон появилась перед подданными в пальто небесно-голубого цвета

Вместе с супругом герцогиня приняла участие в спуске нового судна на воду в Уиррале.

Миддлтон появилась перед подданными в пальто небесно-голубого цвета
https://www.instagram.com/kensingtonroyal/

Пока принц Гарри с Меган Маркл находятся в Африке с официальным визитом, герцоги кембриджские исполняют обязанности на родине. Вот и на днях многодетные родители появились на торжественном мероприятии, приуроченном к спуску на воду нового судна в графстве Мерсисайд.

Несмотря на сильный ветер и холодную осеннюю погоду в Великобритании, Кейт появилась в легком приталенном пальто небесно-голубого цвета.

Любопытно, что этот предмет верхней одежды в гардеробе Миддлтон — не новый. Пальто от Alexander McQueen спутница принца уже неоднократно выгуливала на самых разных мероприятиях. Да, и девушке оно очень идет: гармонирует с цветом волос и светлой, почти прозрачной кожей.

Образ девушка дополнила синими замшевыми туфлями на высоком каблуке и клатчем. Поклонники же королевской семьи в очередной раз удивились, как маме троих детей удается оставаться такой стройной. Однако же сама Миддлтон как-то посмеялась, что в этом и секрет. Ведь пока угонишься за всеми тремя, уже и никакой фитнес не нужен.

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Кейт МиддлтонКейт Миддлтон и принц Уильям
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Миддлтон появилась перед подданными в пальто небесно-голубого цвета
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