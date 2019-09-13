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Инсайдер: «Кейт Миддлтон хочет для своих детей нормального детства»

Герцогиня Кембриджская в воспитании придерживается примеров из своего детства.

Инсайдер: «Кейт Миддлтон хочет для своих детей нормального детства»
Кейт Миддлтон на открытии семейного парка отдыха. /фото: twitter.com/KensingtonRoyal/

Британские СМИ все чаще говорят о герцогине Кембриджской Кейт как о будущей королеве. Ее дети являются главными претендентами на престол после ее свёкра, принца Чарьльза и мужа, принца Уильяма.

Однако огромная ответственность и близость к королевскому трону, по мнению Кейт, не должны мешать ее детям наслаждаться детством. Как рассказал журналистам источник в Кенсингтонском дворце, герцогиня делает все, чтобы у Шарлотты, Джорджа и Луи были обычные забавы и игры.

Кейт Миддлтон руководствуется примерами из своего детства: она старается, чтобы наследники престола много времени проводили за городом, играли в подвижные игры, познавали мир так, как это делают обычные дети, без оглядки на дворцовый этикет. В своей роли матери Кейт нашла свою сильную сторону. Герцогиня стала принимать активное участие в социальных проектах направленных на помощь матерям и детям. 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми
Принц Уильям и Кейт Миддлтон отвели принцессу Шарлотту и принца Джорджа в школу/фото:globallookpress.com

Во вторник, 10 сентября, Кейт приняла участие в открытии парка для семейного отдыха в Сурее, созданного под ее патронажем. Журналисты отметили, что маленькие принц Джордж и принцесса  Шарлотта были одними из первых, кто опробовал новую игровую площадку. Они вместе с другими детьми исследовали домик на дереве, ходили босиком, окунули ноги в воду, а годовалый Луи пришел в восторг от веревочных качелей. 

«Она — любящая мать, и она вносит общественный вклад так, как нам бы того хотелось. Вы замечаете это все больше и больше. Молодая ученица превратилась в нашу будущую королеву» , цитирует журнал People слова инсайдера.

Издание отмечает, что в стране растет доверие к 37-летней герцогине и британцы действительно видят в ней супругу будущего монарха.

Кейт Миддлтон ввела в королевской семье моду на демократичные марки одежды, а повседневные вещи для детей она покупает в бюджетных магазинах. Такая бережливость расположила к герцогине многих простых подданных Её Величества.

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БлаготворительностьдетиКейт Миддлтонпринц Джорджпринц Луипринцесса Шарлотта

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Инсайдер: «Кейт Миддлтон хочет для своих детей нормального детства»
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