Меган Маркл просит совета у Миддлтон, чтобы восстановить репутацию

Меган Маркл быстро завоевала любовь публики. Девушка, которая работала актрисой, пережила развод, смогла завоевать сердце принца Великобритании. Многие восхищались смуглой красавицей из Лос-Анджелеса и прозвали ее Золушкой. Первое время она не раз нарушала королевский протокол, да и знания этикета у нее хромали, но на репутацию герцогини Сассекской повлияли совсем другие факты.

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Несмотря на то, что Маркл не раз выходила в свет вместе со своей золовкой Кейт Миддлтон, слухи об их размолвке не утихают. Также крестины своего сына Арчи супруги сделали закрытыми, что тоже возмутило общественность. Последней каплей стал скандал, который разразился совсем недавно. Принц Гарри и его жена использовали частные самолеты во время кампании в защиту окружающей среды. После этого даже Кейт Миддлтон пришлось путешествовать на обычном пассажирском воздушном судне, чтобы оплошность Меган скорее забыли.

Однако авторитет герцогини Сассекской резко пошатнулся. Народ уже не восхищается девушкой, как раньше. Это, конечно, обеспокоило жену принца Гарри. Источник, близкий к королевской семье, рассказал, что Маркл решила брать пример с Кэтрин. Она долгие годы пользуется уважением среди подданных. По словам инсайдера, супруга рыжеволосого принца просит советов у золовки, а также вдохновляется ее поступками и решениями.

Отмечается, что Маркл решила брать пример с Миддлтон, так как герцогиня Кембриджская «всегда изящна и элегантна» и «интуитивно понимает чувства и мысли простых британцев». По данным зарубежной прессы, Меган готовится предстать в новом амплуа. Она намерена вести себя более скромно и тактично, следуя советам Кэтрин, об этом пишет издание Mirror.

А вам кто нравится больше: Маркл или Миддлтон?