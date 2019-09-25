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Прилетевшая в Африку няня сына принца Гарри попала в кадр

Таинственная «женщина в черном» озадачила пользователей.

Прилетевшая в Африку няня сына принца Гарри попала в кадр
Принц Гарри и Меган Маркл в Африке. Фото: PPE/face to face

Поездка принца Гарри и его жены Меган Маркл по Африке привлекает массу внимания со стороны СМИ и поклонников королевской семьи. Внимание читателей газет привлекла таинственная женщина в черной одежде, которую они заметили на одном из снимков пары, сделанных в ходе турне. Они предположили, что это няня сына Гарри Арчи. 

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: PPE/face to face

Женщина «засветилась» на фотографиях, сделанных в тот момент, когда пара выходила из самолета, приземлившегося в аэропорту Кейптауна. Она спустилась с трапа одной из последних и последовала за парой. 

Предполагаемую няню Арчи замечают уже не в первый раз. В августе ее видели, когда Гарри и Меган ездили во Францию. Известно, что она не живет с парой, однако сопровождает герцога и герцогиню Сассекских во время зарубежных поездок.

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Тэги:

АфрикаБританская королевская семьядети звездМеган МарклМеган Маркл и принц Гарри
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Прилетевшая в Африку няня сына принца Гарри попала в кадр
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