Меган Маркл рассказала о сложностях путешествия с маленьким Арчи

По словам молодой мамы, во время долгого перелета четырехмесячный сын так и не дал родителям выспаться.

Принц Гарри и Меган Маркл отправились в десятидневную поездку по Африке. Королевская чета прибыла в Кейптаун на частном самолете вместе с сыном – Арчи Харрисоном Маунтбеттеном-Виндзором, которому в сентябре исполнилось четыре месяца.

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Перелет, который стал первым в жизни мальчика, длился больше 11 часов. На одном из официальных мероприятий в честь официального визита супругов Меган призналась, что путешествовать с маленьким ребенком оказалось не так легко.

Вопреки опасениям молодой мамы, Арчи было комфортно на борту самолета. К тому же, характер у мальчика не капризный, поэтому много он не плакал. Но с четырехмесячным малышом родителям в самолете так и не удалось выспаться.

«Она сказала, что это был долгий перелет с Арчи. Ей пришлось спать с одним открытым глазом, но малыш вел себя очень хорошо», – поделился с журналистами один из собеседников Маркл.

По словам Меган, в новую для нее роль мамы она вжилась с легкостью, поскольку Арчи – «просто замечательный» ребенок, сообщает The Daily Mail.

К слову, в свой первый выход в свет в африканском городке Ньянга герцог и герцогиня Сассекские не взяли с собой наследника. Мальчик остался с няней, а супруги смогли повеселиться и потанцевать с местными жителями.