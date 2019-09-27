Игорь Матвиенко объяснил, почему расстался со второй супругой

Продюсер Игорь Матвиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил, почему не смог построить счастливой семьи со своей второй супругой Ларисой, которая подарила ему дочь Анастасию. Брак распался спустя несколько лет.

«Ларису я встретил во время гастролей в Краснодаре. После концертов все музыканты искали себе невест, ну вот и я нашел. Тогда в Советском Союзе все было очень строго. Приходилось девушек в гостиницу протаскивать в кофрах от музыкальных инструментов. Мне тогда уже было лет 27, но по уровню развития не больше тринадцати», — заметил продюсер.

По его словам, с Ларисой они попробовали сделать попытку создать семью. К тому моменту девушка была уже беременной, поэтому отступать Матвиенко, по сути, было некуда. «Но я все же не могу назвать это полноценной семьей. Мои родители как раз расстались. Несколько лет мы жили вместе с мамой, женой и ребенком в одной квартире», — рассказал он.

Как считает Матвиенко, с музыкантами вообще невозможно создавать нормальные семьи. «Они самовлюблённые в свое творчество люди. Из-за этого мы и расстались с Ларисой», — сказал известный композитор и продюсер.