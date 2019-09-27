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Игорь Матвиенко объяснил, почему расстался со второй супругой

По словам композитора, с музыкантами невозможно создавать семью.

Игорь Матвиенко объяснил, почему расстался со второй супругой
Матвиенко не смог ужиться со второй супругой/globallookpress.com

Продюсер Игорь Матвиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» объяснил, почему не смог построить счастливой семьи со своей второй супругой Ларисой, которая подарила ему дочь Анастасию. Брак распался спустя несколько лет.

Игорь Матвиенко. Фото
Матвиенко не смог ужиться со второй женой/globallookpress.com

«Ларису я встретил во время гастролей в Краснодаре. После концертов все музыканты искали себе невест, ну вот и я нашел. Тогда в Советском Союзе все было очень строго. Приходилось девушек в гостиницу протаскивать в кофрах от музыкальных инструментов. Мне тогда уже было лет 27, но по уровню развития не больше тринадцати», — заметил продюсер.

По его словам, с Ларисой они попробовали сделать попытку создать семью. К тому моменту девушка была уже беременной, поэтому отступать Матвиенко, по сути, было некуда. «Но я все же не могу назвать это полноценной семьей. Мои родители как раз расстались. Несколько лет мы жили вместе с мамой, женой и ребенком в одной квартире», — рассказал он.

Как считает Матвиенко, с музыкантами вообще невозможно создавать нормальные семьи. «Они самовлюблённые в свое творчество люди. Из-за этого мы и расстались с Ларисой», — сказал известный композитор и продюсер.

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Тэги:

Борис КорчевниковИгорь МатвиенкоЛариса МатвиенкоПрограмма "Судьба человека"
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Игорь Матвиенко объяснил, почему расстался со второй супругой
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