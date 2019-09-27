Игорь Матвиенко назвал дуростью свой 24-часовой брак с Джуной

По словам композитора, он до последнего дня скрывал от родителей, что собрался жениться на целительнице.

Композитор Игорь Матвиенко в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал о своем первом браке. Его супругой на протяжении 24 часов была известная целительница Джуна.

«В 1986 году я попал в богемный мир. Стал часто бывать дома у Джуны. В те годы у нее в огромной квартире собиралась все подряд: врачи, известные политики, музыканты, бандиты. Конечно, общаться со всеми было интересно и познавательно. Я не знаю, как Джуна жила в те годы. Ее квартира была проходным двором. Все время у нее дома находилось по 30–40 человек», — заявил Игорь Матвиенко.

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Как сказал композитор, Джуну он никогда не любил. Сыграть свадьбу предложила ему она. «Она была меня старше лет на 15–20. Тем не менее мы пошли под венец. Это, конечно, был брак по дурости, не по расчету», — заметил Матвиенко.

Продюсер признался, что скрывал от родителей до последнего, что собрался жениться на Джуне, о которой ходило уже тогда много разных сплетен и странных слухов. Он боялся их шокировать. На следующее утро после свадьбы они уже приняли решение расстаться, хотя, как заявил композитор, всегда поддерживали в последующие годы дружественные отношения.