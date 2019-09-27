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Игорь Матвиенко вспомнил, как собирался закрывать группу «Иванушки»

По словам продюсера, музыкальный коллектив долгое время не приносил денег.

Игорь Матвиенко вспомнил, как собирался закрывать группу «Иванушки»
Матвиенко собирался закрывать группу "Иванушки"/globallookpress.com

Продюсер Игорь Матвиенко стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова он вспомнил, как группа «Иванушки» становилась знаменитой.

Игорь Матвиенко. Фото
Матвиенко хотел закрыть группу «Иванушки»/globallookpress.com

По его словам, был период, когда он уже подумывал закрывать музыкальный коллектив, потому что он не приносил дохода.

«Были написаны такие песни, как «Тучи», «Вселенная», но дело все-таки не шло. Я уже хотел объявить ребятам, что группа закрывается. Содержать их было для меня дорого. Сейчас-то денег немного, а тогда их вообще не было. Но мы решили попробовать записать клип. Причем я не хотел снимать его на пеcню «Тучи». Именно на ней настоял продюсер Александр Шульгин, тогдашний супруг певицы Валерии, благодаря которому она и состоялась как певица. Он сказал мне, что композиция воздушная, романтическая и я согласился», — заявил Игорь Матвиенко.

Как он сказал, после выхода клипа на песню «Тучи» все музыканты проснулись знаменитыми. Именно тогда «Иванушки, как уверен Матвиенко, и стали настоящими «Иванушками».

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Тэги:

Александр ШульгинБорис Корчевниковгруппа "Иванушки"Игорь МатвиенкоПрограмма "Судьба человека"
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Игорь Матвиенко вспомнил, как собирался закрывать группу «Иванушки»
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