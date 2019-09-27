Игорь Матвиенко вспомнил, как собирался закрывать группу «Иванушки»

Продюсер Игорь Матвиенко стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова он вспомнил, как группа «Иванушки» становилась знаменитой.

По его словам, был период, когда он уже подумывал закрывать музыкальный коллектив, потому что он не приносил дохода.

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«Были написаны такие песни, как «Тучи», «Вселенная», но дело все-таки не шло. Я уже хотел объявить ребятам, что группа закрывается. Содержать их было для меня дорого. Сейчас-то денег немного, а тогда их вообще не было. Но мы решили попробовать записать клип. Причем я не хотел снимать его на пеcню «Тучи». Именно на ней настоял продюсер Александр Шульгин, тогдашний супруг певицы Валерии, благодаря которому она и состоялась как певица. Он сказал мне, что композиция воздушная, романтическая и я согласился», — заявил Игорь Матвиенко.

Как он сказал, после выхода клипа на песню «Тучи» все музыканты проснулись знаменитыми. Именно тогда «Иванушки, как уверен Матвиенко, и стали настоящими «Иванушками».