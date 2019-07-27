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Матвиенко может превратить группу «Фабрика» в квартет

Судьба новой участницы коллектива Антонины Клименко до сих пор не решена.

Матвиенко может превратить группу «Фабрика» в квартет
Участницы группы «Фабрика» прокомментировали проведение кастинга для вокалисток. Фото: instagram.com/fabrikaband/

Солистки группы «Фабрика» прокомментировали проведение кастинга на роль новой исполнительницы в их певческий коллектив. По словам вокалисток Ирины Тоневой и Саши Поповой, новая участница Антонина Клименко удачно вписалась в их тандем и они хотели бы и дальше выступать в таком составе.

Исполнительницы отметили, что Антонина тоже принимает участие в отборе. Об этом пишет 7days.ru. Певицы надеются, что в кастинге победит именно их новая вокалистка. Девушки не исключили вероятности, что трио может стать квартетом.

«Мы надеемся, что наша группа не станет квартетом, а останется трио», – прокомментировала Попова.

По словам вокалисток, группа может превратиться в квартет в двух случаях – если из декрета вернется Саша Савельева или Клименко настолько «срастется» с группой, что ее оставят в коллективе и возьмут еще одну талантливую участницу.

Игорь Матвиенко ищет новую солистку в группу "Фабрика". Фото
Продюсеру группы Игорю Матвиенко предстоит решить, сколько вокалисток останется в коллективе. Фото: globallookpress.com

Солистки «Фабрики» отметили, что решить, сколько человек будет в группе, предстоит продюсеру коллектива Игорю Матвиенко. При этом он будет ориентироваться на результаты народного голосования.

Напомним, кастинг в группу был объявлен 1 июня. Принять участие в пробах может любой желающий, для этого нужно заполнить анкету и записать на видео исполнение одной из песен «Фабрики», а также спеть любую композицию на русском языке.

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группа "Фабрика"Игорь МатвиенкоИрина ТоневакастингСаша Савельева

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Матвиенко может превратить группу «Фабрика» в квартет
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